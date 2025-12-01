Daddy Yankee demanda a Raphy Pina y Mireddys González por presunto fraude de regalías

El ícono del reguetón Daddy Yankee vuelve a ser blanco de noticias, esta vez no por música, sino por una extrema decisión que tiene al gremio musical en tensión: instalo una demanda federal en un tribunal estadounidense contra su exmanejer Raphy Pina y su exesposa Mireddys González, acusándolos de ejecutar un sistema fraudulento para apropiarse de regalías que le pertenencia. La demanda, que revela una compleja situación de supuestas manipulaciones durante años, conmociona a la industria del reguetón.

Los señalamientos: ¿qué acusa exactamente Daddy Yankee?

Según el documento legal presentado ante la justicia federal, Pina y González, con ayuda de otros cómplices, habrían adulterado contratos, “split sheets”y registros de autoría para insertar de forma fraudulenta a Pina como coautor de canciones pertenecientes a Daddy Yankee. De esa forma, según la demanda, lograron desviar regalías generadas por varios temas emblemáticos.

La demanda detalla que este patrón se repitió durante años, desde al menos 2015 hasta febrero de 2025, lo que sugiere un esquema continuado y sistemático para despojar al artista de los ingresos legítimos por sus obras.

Además, el pleito señala que, tras la separación entre el cantautor y Mireedys y con la recuperación del control de sus empresas, El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., Daddy Yankee descubrió irregularidades: documentos borrados, contratos dudosos y registros de regalías inconsistentes.

