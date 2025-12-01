La penúltima semana de votación en La Casa de los Famosos Colombia llega con un grupo que promete mover las energías dentro y fuera de la pantalla. Seis participantes, cada uno con un estilo propio de humor y sensibilidad, conforman el séptimo grupo de aspirantes a entrar a la casa más observada del país.

Maiker Smith, Sebastián Arévalo 'El Sebastucho', Alexander Ospina, Jairo Talero, Erick Pabón e Ibrahim Salem llegan dispuestos a poner a prueba la paciencia, el carácter, la convivencia y la capacidad de mantener el buen humor bajo presión. En este formato, la autenticidad se convierte en la moneda más valiosa.

Las votaciones ya están habilitadas en www.lacasadelosfamososcolombia.com y estarán abiertas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p.m. El resultado final se revelará ese mismo día en Noticias RCN a las 7:00 p.m.

A continuación, un vistazo a la esencia de cada uno de los integrantes de este nuevo grupo: