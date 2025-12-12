¿Dónde es la ciudad de la eterna Navidad?

Diciembre, uno de los meses más esperados del año, llega cargado de luces, música, reuniones familiares y momentos que hacen disfrutar a todos al ritmo de la Navidad.

Sin embargo, existe un lugar en el mundo donde la Navidad no se vive solo en diciembre: Rovaniemi, en Laponia, Finlandia, donde el espíritu navideño se respira los 365 días del año.

Un mundo mágico en el Ártico

Rovaniemi está ubicada al norte de Finlandia, justo en el borde del Círculo Polar Ártico. Sus paisajes de bosques nevados, ríos helados y colinas blancas parecen sacados de un cuento de fantasía.

Allí se encuentra la famosa Santa Claus Village, un lugar que permite conocer la oficina de Papá Noel, cruzar la línea del Ártico y enviar postales desde la oficina postal del Polo Norte en cualquier época del año.

Pero la ciudad ofrece mucho más que fotos con Santa: paseos en trineo tirado por renos, rutas con perros huskies, espectáculos de auroras boreales y experiencias culturales que combinan tradición y turismo invernal. Cada visita es una oportunidad para sumergirse en la magia de la Navidad, sin importar la temporada.

Un viaje largo, pero que vale la pena

Llegar desde Colombia implica planificación. La distancia desde Bogotá hasta Rovaniemi supera los 9.000 kilómetros, y no existen vuelos directos. La forma más común de llegar incluye:

Vuelo desde Colombia hasta una ciudad europea como Madrid, París o Ámsterdam .

. Escala en Helsinki , la puerta de entrada a Finlandia.

, la puerta de entrada a Finlandia. Vuelo final hacia Rovaniemi, de aproximadamente 1 hora y media.

Para quienes buscan una experiencia distinta, también está la opción del Santa Claus Express, un tren nocturno que recorre gran parte de Finlandia mientras muestra paisajes nevados increíbles.