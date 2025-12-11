Este es el detalle navideño que promete atraer dinero y buena suerte para el 2026
Con este detalle especial para tu árbol de Navidad, puedes atraer dinero y buena suerte para el 2026. Descubre cómo hacerlo.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Freepick
Con la llegada del nuevo año, muchas personas no solo hacen propósitos, también buscan rituales y detalles simbólicos que se cree pueden atraer prosperidad, abundancia y buena suerte para el año que viene. Para 2026, una de las tradiciones que ha ganado fuerza es la de colocar un adorno específico en el árbol de Navidad con la intención de atraer dinero y buenas vibras. A continuación te contamos de qué se trata este detalle, cómo incorporarlo a tu decoración y otros consejos para que este adorno navideño vaya más allá de lo estético.
Más noticias:El alumbrado más grande del mundo hecho con materiales reciclables está en Bogotá: detalles y dónde visitarlo
Freepick
Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News