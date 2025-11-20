Este jueves 20 de noviembre a las 8:00 p.m., los corazones de millones de fanáticos de la belleza y la cultura se latirán al unísono, porque el universo entero tendrá la mirada puesta en Tailandia.

Allí, Vanessa Pulgarín, nuestra representante colombiana, se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su vida: la gala de coronación de Miss Universe 2025.

Desde su llegada al país asiático, Vanessa ha demostrado por qué fue elegida como Miss Universe Colombia 2025. La antioqueña se ha convertido en el reflejo de la elegancia, la preparación y, sobre todo, del orgullo nacional.

Elegida tras una competencia intensa, en la que destacó por su carisma, seguridad y liderazgo, Vanessa ha conquistado tanto a los medios internacionales como a los seguidores del certamen gracias a su autenticidad y su personalidad cálida.

Durante su concentración en Tailandia, Vanessa ha participado en un sinfín de actividades: desde deslumbrantes pasarelas y entrevistas hasta encuentros culturales que le han permitido mostrar no solo su belleza, sino también su conocimiento y sensibilidad frente al mundo.

Cada aparición ha sido una demostración de disciplina, compromiso y empoderamiento, valores que ella ha llevado consigo desde el principio de su preparación.

La combinación de simpatía, porte y profesionalismo la ha posicionado como una de las favoritas para llevarse la corona universal, y tanto seguidores como expertos coinciden: Vanessa no solo representa la belleza física, sino también la inteligencia, la fuerza y la pasión de Colombia.