A tan solo horas del inicio de una nueva jornada del Black Friday en el país, el comercio colombiano tiene altas expectativas ante esta jornada. Sin embargo, por lo general, todo el mundo relaciona este evento a ofertas masivas, filas interminables y compras frenéticas cuando su origen real es mucho más curioso y, en parte, fruto de la confusión popular.

El verdadero origen del Black Friday

La historia suele situarse en Filadelfia, EE.UU., en la década de 1960, cuando la policía comenzó a usar el término “Black Friday” para describir el caos que se vivía en las calles después del Día de Acción de Gracias. Miles de personas inundaban las tiendas aprovechando las rebajas previas al clásico partido entre la marina y el ejército, generando tal congestión vehicular y desórdenes que los oficiales consideraban ese viernes “negro”.

Otra hipótesis muy famosa está relacionada con una situación presenciada en la bolsa de Wall Street, cuando dos agentes intentaron acaparar todo el mercado del oro asociándose con un famoso político de Nueva York. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces. Pero el plan falló, ya que el precio del oro se desplomó en minutos y muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como "Viernes Negro".

