El pasado 19 de noviembre, la música popular en Colombia celebró una de las noticias más esperadas del año: el nacimiento de Emilia, la primera hija de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, una bebé cuya llegada había sido seguida de cerca por miles de fanáticos que acompañaron a la pareja en cada etapa del proceso, desde el anuncio del embarazo hasta los últimos preparativos antes del gran día.

Durante meses, la pareja compartió con su público los momentos más íntimos y emotivos de esta espera, como la revelación del embarazo, la confirmación del género del bebé, el baby shower y cada detalle que hacía crecer la ilusión de los futuros padres.

Desde un inicio, se tenía previsto que la pequeña llegaría al mundo en noviembre, y así fue. Casi a mitad del mes, Emilia nació sana y llena de vida, iluminando no solo a su familia, sino también a una comunidad entera que ha seguido de cerca la historia de amor de los artistas.

El anuncio del nacimiento estuvo acompañado por una fotografía conmovedora: Paola, Jessi y la recién nacida, juntos, todavía en la habitación del hospital. “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia.

Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”, se lee en el post.

