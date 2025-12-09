La música popular colombiana vive un momento dorado gracias a voces femeninas que han conectado con el público desde el despecho, la autenticidad y el poder de sus historias.

Una de ellas es Adriana Bottina, cantante y compositora que llegó a los micrófonos de RCN Radio para hablar de sus proyectos, su visión sobre las relaciones, sus anécdotas más íntimas y el lanzamiento de su más reciente canción: Pa’ Planchar.

Bottina, reconocida por su talento vocal, le contó a sus seguidores: “Viene más música. Estoy terminando un EP que se llama La que manda y Pa’ Planchar hace parte de ese trabajo”, contó. Este proyecto, que realiza junto al Maestro Torres, promete explorar ritmos, emociones y mensajes muy ligados a las mujeres colombianas.

Pa’ Planchar: humor, reflexión y un llamado a las nuevas masculinidades

La artista explicó que su nueva canción nació de algo que viven miles de mujeres a diario: la sobrecarga en las tareas del hogar.

“Una llega de trabajar, de lidiar con todo, y todavía la cocina está llena de loza. A veces uno solo quiere que el hombre también ayude: lavar, sacar la basura… y si toca, que se ponga a planchar”.

Aunque el tema tiene un tono jocoso, Adriana insistió en la importancia de reconocer una nueva forma de masculinidad, más consciente y solidaria. “No es solo decir ‘yo la apoyo’. El amor también se expresa en acciones, en tiempo de calidad, en trabajar en equipo”, afirmó.

Para ella, un hombre que coopera en el hogar no solo suma equilibrio emocional: “No hay nada más afrodisiaco que un hombre con delantal lavando la loza”.

Lea también: '¡Thank you, next, next!' Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación