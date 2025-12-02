La Casa de los Famosos Colombia continúa revelando nombres y sorprendiendo a los seguidores del formato con nuevos aspirantes que buscan asegurar un cupo en la próxima temporada.

En esta oportunidad, el séptimo grupo llegó cargado de humor, energía y mucha personalidad. Se trata de Maiker Smith, Ibrahim Salem y Alexandra Ospina, quienes visitaron RCN Radiopara demostrar por qué merecen entrar a la competencia de convivencia más vista del país.

Durante su paso por la emisora, los tres compartieron detalles de sus motivaciones, mostraron parte de su esencia y enviaron mensajes directos a sus seguidores para invitarlos a votar en www.lacasalosfamososcolombia.com, la plataforma oficial donde el público decidirá quiénes lograrán ingresar a la casa más famosa de Colombia.

Maiker Smith: humor, chispa y cero filtros

Entre risas, aseguró que quiere llevar a la casa “humor, diversión, espontaneidad y originalidad”, elementos que, según él, refrescarían el ambiente y ofrecerían algo distinto a las temporadas anteriores.

Fiel a su personalidad, no evitó hablar de temas incómodos y reconoció que ha tenido desacuerdos con algunos creadores de contenido, en especial con Yina, a quien calificó como una persona con la que nunca ha congeniado.

También envió un mensaje contundente sobre sus límites dentro del juego: para él, el irrespeto —en especial en temas raciales— no es negociable. “Si no hay respeto, vamos a tener problemas serios”, afirmó.