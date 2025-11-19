Hace unas horas se celebró uno de los eventos más esperados del calendario de Miss Universo: el Desfile de Trajes Típicos 2025, una gala que cada año reúne tradición, creatividad, identidad cultural y moda en un solo escenario.

Se trata de una de las competencias más simbólicas del certamen, pues no solo evalúa presencia escénica, sino la capacidad de cada representante de honrar la historia y esencia de su país a través de una creación artística.

La edición de este año no fue la excepción y dejó momentos memorables, trajes impactantes y propuestas que rápidamente se posicionaron entre las favoritas del público internacional.

Algunas representantes apostaron por mostrar elementos tradicionales y tejidos artesanales, mientras que otras optaron por diseños teatrales que buscaban contar una historia a través del movimiento, la iluminación y los detalles.

Como suele ocurrir, varias propuestas se convirtieron en tendencia en redes sociales por su majestuosidad, mientras otros trajes captaron atención por su espontaneidad, audacia o extravagancia.