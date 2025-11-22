Las casualidades y los momentos inesperados suelen marcar la agenda digital todos los días, pero este episodio llevó la sorpresa a otro nivel.

Un conductor conocido en redes como Buku publicó un video que rápidamente se volvió viral en el que aparece visiblemente triste y preocupado porque su carro lo dejó varado en plena vía. Lo que jamás imaginó es que aquel día recibiría ayuda de una de las estrellas de la música más reconocidas del planeta, Justin Bieber.

En el clip, grabado por el propio Buku, se observa su molestia al quedarse sin movilidad después de que su vehículo dejara de funcionar de un momento a otro.

Lo que parecía un día difícil dio un giro inesperado cuando un auto se detuvo a su lado y, para sorpresa de todos, el artista canadiense se bajó para ofrecerle ayuda.

“Puede que esté alucinando, pero creo que Justin Bieber se detuvo para ayudarme”, escribió el joven al compartir el video. La escena muestra el momento exacto en el que Buku, incrédulo, pregunta: “¿Eres Justin Bieber?”. El músico, sin poses ni rodeos, responde de la manera más natural: “Sí, ¿qué pasa, hermano? Soy Justin”.

La reacción del conductor no se hizo esperar. Al reconocerlo, lo primero que hace es darle un abrazo, emocionado y aún sorprendido por la situación. “Te amo, hermano”, le dijo, mientras el cantante devolvía el gesto con tranquilidad, demostrando una cercanía que rápidamente conmovió a los usuarios en redes.

Aunque el video dura solo unos segundos, fue suficiente para desatar miles de comentarios, compartidos y reacciones. Muchos destacaron la sencillez del artista y el gesto de detenerse a ayudar a un desconocido en medio de la carretera, algo que, para sus seguidores, confirma el lado humano que siempre ha mostrado pese a la fama y los años de exposición pública.