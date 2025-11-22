Una de las tradiciones más comunes en las familias latinoamericanas es heredar el nombre del padre o del abuelo a los hijos. Aunque muchos consideran que se trata de un homenaje o una forma de mantener vivo el legado familiar, la astrología sostiene una postura muy distinta.

Así lo aseguró el Profesor Salomón en una reciente entrevista con La Mega, en la que habló sobre sus predicciones para el 2026 y advirtió sobre los riesgos de repetir nombres dentro del mismo núcleo familiar.

Durante la entrevista, el popular astrólogo explicó que los nombres tienen una carga energética que puede influir directamente en el destino de una persona.

Por esa razón, afirmó que asignar al hijo el mismo nombre del padre no es recomendable y podría traer consecuencias que la mayoría desconoce. “Cuando tú repites el nombre del papá, el niño no empieza desde cero. Él nace cargado con las luchas, los dolores y los karmas de ese nombre”, señaló.

Según Salomón, esta vibración heredada no solo incluye aspectos positivos, sino también emociones, deudas kármicas y dificultades que pertenecen al portador original del nombre. Asegura que esta práctica, lejos de ser un acto de cariño, podría limitar al niño desde el inicio de su vida.

