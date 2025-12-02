Las historias motivacionales suelen llevarse los aplausos sinceros de cientos de internautas que se conectan con ese sentimiento profundo de lucha, tesón y ternura.

Algunas incluso llegan a aguar el ojo, como el reciente caso de un joven peruano que soñó tan fuerte, que terminó narrando la final de la Copa Libertadores 2025 desde lo más alto de un cerro. Tan lejos de verla de frente, pero tan cerca de vivirla en carne propia.

Todo comenzó con un sueño, conseguir una acreditación de prensa para poder narrar la final entre Flamengo y Palmeiras, disputada el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima.

Pero esa acreditación nunca llegó. Y aun así, nada detuvo a Cliver Huamán, más conocido en redes como Pol Deportes, un adolescente de 15 años nacido en Andahuaylas.

Cliver creció imitando a los grandes relatores del continente. Armaba micrófonos con tubos, convertía su habitación en cabina improvisada y repetía, casi como un mantra, que algún día narraría una final de la Copa Libertadores.

Cuando Flamengo y Palmeiras llegaron a Lima, él también viajó a la capital. Las entradas estaban agotadas, el estadio lleno y las acreditaciones lejos de su alcance. Para cualquiera, esa habría sido la señal para volver a casa. Para él, era apenas el primer tiempo de su historia.

Sin pase de prensa, sin cabina y sin plan alterno, tomó la decisión que lo convertiría en tendencia global: viajar al menos 18 horas en bus desde Andahuaylas hasta Lima y subir a un cerro cercano al Monumental. Un lugar alto, frío y pedregoso, desde donde podía ver las luces que marcaban el epicentro del fútbol sudamericano.

Con él solo llevaba lo básico: un celular con internet limitado, un trípode viejo, un aro de luz pequeño y, sobre todo, una pasión inagotable. Instaló su “cabina” al aire libre y empezó a relatar el partido.

Al principio, su voz temblaba. Pero minutos después apareció ese narrador que siempre había llevado dentro. La señal se cortaba, el viento golpeaba el micrófono, la tierra crujía bajo sus pies. Aun así, miles de personas se conectaron para escucharlo. Su transmisión llegó a más de 4.700 espectadores simultáneos, y los fragmentos de su narración sumaron millones de vistas.

Mientras Lima lo compartía, Brasil lo celebraba. En redes ya lo llamaban: “El narrador del cerro”, “El relator de Andahuaylas” y “El comentarista más valiente de la Libertadores”.

Mientras el estadio rugía abajo, en lo alto de la montaña sonaba una narración sin cabina, sin credenciales y sin lujos… pero con algo infinitamente más poderoso: pasión por el periodismo deportivo.