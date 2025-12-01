Sofía Gómez obtiene nuevo récord panamericano de apnea

La reconocida apneísta colombiana Sofía Gómez Uribe volvió a hacer historia en el mundo del buceo. Durante la competencia internacional Deep Dominica Freediving logró descender 107 metros en modalidad de peso constante con monoaleta, estableciendo un nuevo récord panamericano. Este hito reafirma su liderazgo en el deporte y pone nuevamente en alto el nombre de Colombia en las profundidades del mar.

Con este logro, Gómez no solo supera su propia marca anterior, sino que también inspira a toda una nueva generación de atletas que ven en la apnea una disciplina de valentía, control y pasión.

La hazaña: 107 metros bajo el agua

El pasado 29 de noviembre de 2025, en las aguas de República Dominicana, la apneista Sofía Gómez emprendió una inmersión bajo estrictos protocolos de seguridad. Utilizando monoaleta y la modalidad de peso constante, descendió sin asistencia hasta los 107 metros, una profundidad que la consagra como la mujer con la inmersión más profunda registrada en competencia en Latinoamérica.

En su cuenta de redes sociales, la apneísta compartió imágenes y videos de ese descenso, visiblemente emocionada al lograr lo que por años buscó: “¡Lo logré! 107 metros en peso constante con monoaleta, nuevo récord panamericano”, fue su mensaje.

Este registro supera la marca anterior que ella misma había establecido en 2024, cuando bajó hasta 106 metros en una inmersión también memorable.

También lea: Conoce a Lorena Altamirano, la nueva integrante de la tercera temporada de Casa de los Famosos Colombia