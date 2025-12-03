Lluvia de estrellas en diciembre: ¿Cuándo y cómo verla desde Colombia?

Cada diciembre, los cielos de Colombia se preparan para uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de estrellas Gemínidas. Este fenómeno, generado por los restos del asteroide 3200 Phaethon, promete iluminar el firmamento con decenas o posiblemente, hasta más de cien meteoros por hora, regalando un show celestial que puede apreciarse a simple vista.

Para quienes viven en Colombia, diciembre es el mes perfecto para este evento cósmico. Pero como todo en astronomía, la clave es saber cuándo y cómo observar. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para lograr ser un espectador más de este espectáculo.

¿Qué son las Gemínidas y por qué verlas en diciembre?

Las Gemínidas son una lluvia de meteoros anual que se produce cuando la Tierra atraviesa el rastro de partículas dejadas por el asteroide 3200 Phaethon. Al ingresar a la atmósfera a gran velocidad, esas partículas se desintegran y generan destellos de luz que vemos como “estrellas fugaces”.

Este fenómeno se considera de los más intensos del año: en su punto máximo puede mostrar entre 120 y 150 meteoros por hora, aunque la visibilidad dependerá de condiciones como la fase lunar, nubosidad y contaminación lumínica.

Las Gemínidas suelen manifestarse desde principios de diciembre hasta aproximadamente la tercera semana del mes, pero su noche más esperada es la que conecta el 13 con el 14 de diciembre, cuando el “radiante”, que es el punto del cielo donde parece originarse la lluvia, está en su mejor posición.

