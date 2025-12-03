Perrito callejero se hace viral por “robar” un salchichón en famoso supermercado

Un perrito callejero se convirtió en la estrella inesperada de las redes sociales tras protagonizar una escena digna de película: ingresó a un supermercado D1 Antioquia, escogió con cautela un salchichón, uno de los más grandes del estante, y salió con él triunfante en su boca mientras varios usuarios lo grababan.

El video se difundió rápidamente por plataformas como X, generando admiración, risas y una lluvia de comentarios. Pero más allá del humor, esta situación, abrió una vez más el debate sobre el flagelo de los animales en situación de calle, su supervivencia y la responsabilidad social ante ellos.

Un robo con hocico: lo que revelan las imágenes

En el video, se ve al perro salir del establecimiento mientras mueve la cola y lleva entre sus dientes una larga tira del embutido, más grande que su propia cabeza. El hecho ocurre a plena luz del día, con varios clientes testigos, quienes reaccionan entre sorpresa, risas y ternura.

Según quienes presenciaron el suceso, el perro no actuó con temor ni ansiedad: caminó con calma, como si supiera exactamente lo que hacía. Al cruzar la puerta de salida, abandonó el local sin confrontaciones, con el salchichón firmemente sujeto, provocando una mezcla de carcajadas y aplausos de quienes lo grababan.

En redes, algunos usuarios bromearon solicitando “todo el peso de la ley” para tan singular ladrón. Otros aprovecharon para asociar este evento con la situación política del país.

