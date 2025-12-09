Cada vez está más cerca el comienzo de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, y con ello también se revelan los nuevos nombres que competirán por un lugar en esta edición que promete acción, polémicas y grandes sorpresas.

Tras ocho semanas consecutivas de votaciones, se cierra esta fase con un grupo integrado por seis mujeres que han construido comunidad, conversación y entretenimiento desde distintas orillas del mundo digital.

Ellas encarnan el talento, la creatividad y la autenticidad de quienes han convertido lo cotidiano en contenido que moviliza audiencias. Desde el emprendimiento, el modelaje, el derecho, la música y la creación digital, llegan listas para disputar los últimos cupos del reality.

Los colombianos podrán votar por su favorita en www.lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 14 de diciembre a las 4:00 p.m. El resultado final se dará a conocer en la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p.m.

