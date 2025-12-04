En internet recientemente ha aparecido un link bautizado popularmente como “Excel de los infieles” ha prendido alarmas en redes sociales y WhatsApp del país. Este documento supuestamente reúne nombres y relatos de personas señaladas de infidelidad, distribuidos por departamento e incluso acompañados de supuestas evidencias. Lo que empezó como un rumor rápidamente se viralizó, generando memes, conversaciones, reacciones y una polémica sobre los límites de la exposición pública y los derechos a la intimidad.

Aunque algunos defienden la idea como una forma de “advertencia” o “justicia emocional”, expertos y usuarios han cuestionado la ética, legalidad y consecuencias reales de difundir datos sin verificación.

También lee:En china mascotas protagonizan la función de Zootopia 2

¿Cómo nació el Excel y qué contiene?

El origen del fenómeno se remonta a plataformas de redes sociales y foros digitales. Un link compartido en Google Sheets comenzó a popularizarse, invitando a cualquier persona a “reportar” supuestas infidelidades. Usuarios llenaban columnas con datos como nombre completo, departamento, edad, ocupación, redes sociales y detalles de la acusación.

Aunque el documento original fue eliminado apenas unas horas después de su difusión, la información ya había sido copiada y replicada en múltiples hojas de excel, foros, chats y pantallazos virales. Incluso surgieron imitaciones en otros países bajo nombres distintos, lo que demuestra la rápida expansión del fenómeno.

El contenido no se limita a nombres: muchos registros incluyen “evidencias” como capturas de pantalla, supuestos chats, descripciones de comportamientos y relatos personales.