Perros al cine: así disfrutaron mascotas en china la premier de Zootopia 2

En China, El estreno de Zootopia 2 no solo generó un fenómeno de taquilla, sino una escena inesperada y conmovedora: algunos cines del país abrieron sus puertas para que los dueños pudieran llevar a sus perros a funciones especiales del filme, transformando las salas en verdaderos encuentros amigables con los caninos. Esta insólita iniciativa no tardó en viralizarse, llenando redes sociales de imágenes tiernas y polémicas.

La mezcla entre una película sobre animales antropomorfos y dueños que quisieron compartir ese estreno con sus “peludos” creó una experiencia singular que ya es tema de conversación internacional en redes sociales. Pero, ¿Cómo se vivió realmente esta mezcla? Te lo contamos.

¿De dónde salió la idea? Funciones pet-friendly para Zootopia 2

El fenómeno comenzó cuando varias salas de cine en ciudades chinas como Shanghái, Chongqing y Nanjing decidieron ofrecer funciones especiales de Zootopia 2 en modo “pet-friendly”, permitiendo el ingreso de perros acompañados de sus dueños.

La decisión respondió al enorme entusiasmo que generó la secuela de Disney y a la fuerte cultura de mascotas en China: muchos dueños buscaban compartir con sus 'lomitos' un estreno ideal para ellos, dada la temática animal de la película. Para garantizar un ambiente adecuado, los cines habilitaron espacios adaptados, con pañales, tapetes absorbentes y una organización especial de asientos, además de exigir que los dueños se responsabilizaran de la limpieza tras la función.

Así, lo que comenzó como una idea curiosa se convirtió en una tendencia viral: filas de humanos con perros bajo el brazo, salas repletas de mascotas curiosas y una atmósfera festiva retratada en fotos y videos que recorren internet.

En los videos que circulan se ve a perros de diferentes tamaños acomodados en butacas, algunos con vestidos, otros en sus propios asientos, conviviendo junto a sus dueños, moviendo la cola, mirando la pantalla o simplemente descansando. Muchos usuarios describieron el ambiente como “una reunión de amantes de los perros y del cine”, con risas, animación y buen ánimo.

