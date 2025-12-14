Feid estrena documental con entrada gratis en cines: ¿Cuándo se estrena y cómo asistir?

Feid no deja de sorprender a sus fanáticos. Después de conquistar escenarios y listas de éxitos en todo el mundo, el artista paisa se lanza al cine con su primer documental, 'XTHE ENDX', que promete mostrar una cara más íntima y cercana del cantante que todos conocemos.

El estreno está confirmado para el 16 de diciembre de 2025, con una función especial a las 9:00 de la mañana en salas seleccionadas de Colombia. Y lo mejor: la entrada será gratuita, un gesto que sus seguidores ya celebran en redes sociales. Sin duda, una oportunidad única para vivir de cerca la historia de uno de los artistas urbanos más importantes del país.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles de la producción, los rumores apuntan a que el documental explorará el lado humano de Feid, mostrando tanto su vida personal como el proceso creativo detrás de sus grandes éxitos.

Los seguidores ya están especulando sobre qué historias aparecerán: sus primeras canciones, las giras que marcaron su carrera, y quizás, momentos inéditos que hasta ahora solo han vivido sus más cercanos.

El nombre del proyecto, XTHE ENDX, ha generado curiosidad y teorías entre los fanáticos. Muchos interpretan el título como un cierre de ciclo, una transición hacia una nueva etapa en la carrera del artista, que ya ha demostrado una capacidad impresionante para reinventarse sin perder su esencia.

“Una nueva era comienza ahora”, afirmó el equipo de Feid en redes sociales, dejando ver que el documental no es solo un vistazo al pasado, sino también una mirada hacia lo que viene.