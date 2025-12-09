El espíritu navideño ya se siente en Medellín, y nada lo evidencia mejor que la manera en que la música logra reunir a cientos de personas en una misma celebración.

En esta época del año, cuando el país entero se llena de luces, velitas y emociones a flor de piel, las reuniones musicales toman un sentido especial. Y esta vez, el encargado de elevar esa energía fue Feid, quien protagonizó uno de los encuentros más comentados del fin de semana.

Durante las festividades de la Noche de Velitas, el artista paisa decidió regalarle a su ciudad un show que mezcló gratitud, fiesta y una clara intención de conectar con sus raíces. El escenario elegido fue el barrio Buenos Aires, un lugar emblemático donde los vecinos ya lo esperaban con el corazón dispuesto y los parlantes listos para sonar hasta el amanecer.

Feid llegó acompañado de un equipo de DJs y artistas que transformaron la zona de Las Mellizas en un verdadero epicentro musical. DJ Fla, DJ Evento, DJ Sebaxxs, JhayP, Ñejo y muchos más fueron parte del cartel que mantuvo el ambiente encendido desde las cinco de la tarde hasta bien entrada la mañana del día siguiente. Fueron trece horas de música ininterrumpida, luces, baile y una vibra que se sintió en cada cuadra del sector.

Pero el momento más vibrante estaba guardado para la mitad de la noche. Sin previo anuncio, Feid invitó al escenario a Silvestre Dangond, una aparición que desató euforia entre los asistentes. El guajiro llegó con esa energía inconfundible que lo caracteriza y de inmediato puso a todos a cantar.