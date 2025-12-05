En Colombia, cada vez más personas se están sumando a la idea de construir un país más empático, solidario y consciente. Y pocas causas logran unir a tantos como la protección y el bienestar de los animales que han tenido que sobrevivir en la calle, sin techo, sin cuidados y, en muchos casos, sin una segunda oportunidad.

En medio de esta realidad, una campaña comenzó a tomar fuerza en redes sociales hasta convertirse en tendencia. Se trata de 'Adoptemos un Leoncito', una iniciativa que busca que más familias se animen a abrir su hogar a perros rescatados que esperan una vida distinta, una vida digna y llena de cariño.

Quien dio el primer paso para impulsar esta idea fue el Fortaleza CEIF, club del fútbol profesional colombiano que sorprendió a sus seguidores al anunciar un programa social con un mensaje claro: transformar vidas a través de la adopción responsable.

El equipo compartió en Instagram y Tik Tok una publicación que rápidamente se volvió viral: “Pasen y lleven su recuerdito del triunfo de Santa Fe, leoncitos miniatura para toda la familia. A veces ladran, pero es de hambre”, escribió el club.

Aunque Fortaleza CEIF no ha entregado detalles adicionales sobre los perros disponibles o la logística de la campaña, su intención quedó clara desde el primer momento: aprovechar el alcance del deporte para impulsar una causa social que toca el corazón de miles de personas.

El gesto fue aplaudido por usuarios de todo el país, que celebraron la creatividad y responsabilidad del club al apoyar a los animales que necesitan un hogar.