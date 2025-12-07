Científicos logran que hongos y plantas “toquen” música

¿Te imaginas escuchar el susurro de un bosque convertido en melodía? Suena a fantasía, pero hoy la frontera entre naturaleza, tecnología y arte se difumina gracias a la innovación de un equipo de científicos y artistas que conectando hongos y plantas a sensores, han logrado transformar sus señales bioeléctricas en música.

¿Cómo los hongos y plantas "tocan" música?

El proyecto Bionic and the Wires, liderado por Jon Ross y Andy Kidd de Reino Unido, ha roto con las ideas preconcebidas sobre lo que es creación artística. Al conectar sensores a plantas y hongos, captan sus señales bioeléctricas que son variaciones eléctricas muy sutiles que ocurren en sus tejidos cuando responden a estímulos como luz, humedad o cambios de temperatura.

Después, esas señales se traducen mediante software a MIDI o señales musicales, que luego mueven brazos robóticos. Esos brazos son los que realmente “tocan” los instrumentos como el teclados, tambores o sintetizadores, generando un sonido que emerge de la biología misma.

Así, lo que normalmente consideramos un organismo silencioso pasa a ser un intérprete inesperado. No es magia: es tecnología junto a la naturaleza.

