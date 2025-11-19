Una noticia inesperada, pero celebrada por miles de seguidores, sorprendió a los fanáticos de Freddie Mercury en las últimas horas: la Royal Mint lanzó oficialmente una moneda conmemorativa en homenaje a la leyenda de Queen, marcando un nuevo reconocimiento a su legado musical que sigue vigente décadas después.

Este homenaje, que combina historia, música y filatelia, forma parte de la serie 'Leyendas de la Música', que ya ha rendido tributo a artistas como David Bowie, George Michael y Paul McCartney, consolidando a Mercury como uno de los grandes íconos de la música a nivel mundial.

El lanzamiento coincide con el 40.º aniversario del concierto Live Aid (1985), considerado uno de los momentos más emblemáticos en la carrera de Mercury, donde su presencia en el escenario se convirtió en un hito cultural que todavía hoy sigue siendo recordado por millones de personas.

Lea también: Tom Cruise conquista su primer Oscar y promete seguir “defendiendo el cine”

Además, la moneda celebra el aniversario del lanzamiento de su primer álbum como solista, “Mr Bad Guy”, consolidando la figura de Mercury no solo como líder de Queen, sino como un artista integral y versátil.