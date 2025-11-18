Tom Cruise, uno de los nombres más influyentes y persistentes de Hollywood, finalmente sostuvo entre sus manos un Oscar.

Después de más de cuatro décadas construyendo una filmografía que mezcla disciplina, riesgo físico y una intuición casi quirúrgica para conectar con el público, la Academia le entregó un Oscar honorífico durante los Governors Awards.

No fue una estatuilla competitiva, pero sí un reconocimiento que muchos consideran un ajuste de cuentas con la historia. La ceremonia se realizó en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, donde Cruise recibió una ovación que se extendió varios minutos.

El ambiente tenía algo especial, pues ese reconocimiento no era solo para un actor de éxito, sino para una figura que ha defendido el cine en pantalla grande incluso en tiempos donde las plataformas parecían reescribir las reglas.

El encargado de entregarle el premio fue el director mexicano Alejandro González Iñárritu, con quien Cruise trabaja actualmente en un proyecto. Iñárritu destacó la energía y la entrega del actor, y remató con una frase que desató sonrisas: “Este puede ser su primer Oscar… pero no será el último”.

