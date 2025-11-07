Miss Universo 2025 aterrizó en Tailandia como la gran vitrina de la belleza, la elegancia y, sobre todo, del talento que cada representante del mundo tiene para mostrar. Y es que detrás de los rostros perfectos y los vestidos de gala, hay historias y pasiones que rompen moldes. Una de ellas es la de Ignacia Fernández, la representante chilena que ha dejado a todos con la boca abierta.

En plena gala de talento de Miss Mundo Chile 2025, Ignacia Fernández, modelo, artista y vocalista de metal subió al escenario para hacer algo que nadie esperaba: cantar death metal. Sí, guturales, fuerza y un estilo más cercano a un concierto de metal extremo que a un concurso de belleza.

El momento, transmitido en vivo, comenzó como cualquier otra presentación. Vestida con un traje negro elegante, la candidata de Las Condes tomó el micrófono y, segundos después, desató una voz potente, rasgada y profunda. El público quedó sorprendido.

"El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugió, una fuente de fuerza y propósito", manifestó la representante en sus redes.

Algunos miembros del jurado miraron incrédulos, pensando que tal vez era playback. Pero no: la voz era completamente suya. En redes sociales, el video se viralizó en cuestión de horas. Los comentarios fueron una mezcla de sorpresa y admiración. “¡Esto sí es romper estereotipos!”, escribió un usuario en X (antes Twitter). Otro agregó: “La reina del metal. Esto es lo más épico que he visto en Miss Mundo”.