Dos monjas fueron excomulgadas y detenidas por vender obras religiosas

Un escándalo sacude a la Iglesia católica: dos religiosas de un convento histórico fueron detenidas y excomulgadas tras ser acusadas de vender obras de arte religiosas que pertenecían al patrimonio del convento de Belorado, España. La noticia ha generado gran impacto tanto en la comunidad religiosa como en la opinión pública, encendiendo el debate sobre la protección del patrimonio eclesiástico, la legalidad de su comercialización y las consecuencias canónicas y judiciales del caso.

Apenas llegadas las diligencias policiales, la investigación apunta a un presunto delito de apropiación indebiday receptación, pues las piezas, al parecer sustraídas del convento, fueron publicadas para la venta en internet.

El origen: excomunión y disputa con el Vaticano

Las dos religiosas pertenecían al convento de Santa Clara en Belorado, en la provincia de Burgos. En 2024 se declararon en rebeldía contra la jerarquía del Vaticano, rechazando la autoridad papal y sumándose a corrientes tradicionalistas, lo que motivó su excomunión formal.

Tras ese rompimiento, se desató un conflicto no solo espiritual, sino también patrimonial. Las monjas perdieron su estatus canónico y según fuentes judiciales, continuaron viviendo en el convento donde presuntamente comenzaron a disponer de bienes del monasterio. Esa situación puso en alerta a las autoridades eclesiásticas y civiles, que desde entonces investigaban movimientos extraños de piezas religiosas.

La venta irregular de obras sacras habría sido justificada por las religiosas como una práctica “habitual de convento”, aunque sin aval de la Iglesia ni de ningún ente cultural, lo que ahora les valió una acusación penal.

