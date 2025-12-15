Shakira y Antonio de la Rúa, ¿Vuelven a estar juntos? Las pistas que lo confirmarían

Los rumores en el mundo del entretenimiento nunca descansan, y menos cuando el nombre que aparece en el centro de la conversación es el de Shakira. La barranquillera no solo sigue haciendo historia con su música y consolidándose como una de las artistas más taquilleras y comentadas de 2025, sino que su vida personal vuelve a llamar la atención del público y de los medios.

A lo largo de su carrera, el amor ha sido una de sus mayores fuentes de inspiración. De sus relaciones han surgido canciones que hoy se han convertido en himnos globales, cargadas tanto de pasión como de desamor.

Una de esas historias que muchos recuerdan con especial interés es la que vivió con Antonio de la Rúa, una relación que marcó más de una década de su vida y que, según fuentes cercanas, podría estar escribiendo un nuevo capítulo.

¿Cómo inició la relación de Shakira y Antonio de la Rúa?

Shakira conoció a Antonio de la Rúa a finales de los años noventa, cuando ella empezaba a conquistar el mercado internacional con ¿Dónde están los ladrones?. Él, abogado y empresario, era hijo del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa y estaba completamente alejado del mundo del espectáculo.

Su relación inició de manera discreta, pero con el paso del tiempo se volvió inseparable de la proyección internacional de la artista. Antonio no solo fue su pareja sentimental, sino también un apoyo constante en medio de la fama, los viajes y las exigencias de una carrera en pleno ascenso.