J Balvin estuvo al borde de un infarto en pleno concierto de Medellín: esto confesó en entrevista con Ibai

Los shows de J Balvin siempre generan expectativa, pero a finales de 2025, el colombiano volvió a poner a Medellín y Bogotá en el centro de la conversación. Su nombre no solo se escuchó por la música, sino también por las sorpresas y momentos que quedaron marcados en la memoria de sus fans.

En Medellín, la expectativa era máxima. Las redes sociales no paraban de especular sobre los artistas invitados y los rumores apuntaban incluso a nombres internacionales como 50 Cent. Sin embargo, la realidad superó las expectativas: Maluma, Justin Quiles, Reykon, Golpe a Golpe y Lenny Tavárez y más subieron al escenario para compartir con Balvin una noche que pasará a la historia del reguetón en Colombia.

El espectáculo, que se extendió por más de siete horas, dejó claro que el artista no solo está dispuesto a llevar su música a nuevas alturas, sino también a celebrar sus raíces y su trayectoria junto a colegas que han sido parte de su camino.

Bogotá no se quedó atrás. El 13 de diciembre, El Campín se convirtió en una verdadera fiesta con 17 invitados, entre ellos Dragon y Caballero, Jiggy Drama, Blindaje 10, Reykon, Nicky Jam, Zion y Ed Sheeran. La noche recorrió la evolución del reguetón, mezclando emoción, nostalgia y varias sorpresas que mantuvieron al público en constante euforia.

Pero más allá de la música, una revelación preocupó a los fanáticos: J Balvin estuvo a punto de sufrir un infarto durante su show en Medellín.

La noticia se reveló días después, y recientemente el youtuber Ibai Llanos visitó la lujosa mansión del paisa, aprovechando la ocasión para conversar con él sobre este y otros temas que llaman la atención de su audiencia. La entrevista, publicada en YouTube, superó las 289.000 visualizaciones en menos de dos horas.