Jennifer López gana 2 millones de dólares por actuar en extravagante boda de la India

La superestrella Jennifer López fue la atracción principal de una de las bodas más lujosas del año en India. Según varios medios, la artista recibió 2 millones de dólares por su presentación en la ceremonia de la heredera farmacéutica Netra Mantena y el empresario tecnológico Vamsi Gadiraju. Su actuación, su puesta en escena y su estilo cautivaron a los invitados y a las redes. Acá te contamos cómo fue todo a detalle.

Un pago récord: 2 millones por unas horas de show

La boda de Netra Mantena y Vamsi Gadiraju se celebró en la ciudad de Udaipur, India, en un evento descrito como de 'ultra lujo'. La cantante viajó hasta ese país para encabezar las festividades, convocando a lo más selecto de su equipo.

JLo habría recibido 2 millones de dólares por su presentación, un monto que la consolida como una de las artistas mejor pagadas del mundo.

Durante su acto, interpretó varios de sus éxitos más populares y regaló a los novios e invitados una experiencia privada con coreografías, luces, bailarines y producción de alto nivel.

