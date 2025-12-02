La artista paisa sigue conquistando escenarios, audiencias y formatos. Con cada paso, Karol G reafirma por qué es una de las figuras más influyentes y cotizadas de Colombia en el panorama internacional.

Ahora, la estrella vuelve a sorprender con un proyecto que abre un nuevo capítulo en su carrera: 'La Premiere', un espectáculo televisivo transmitido en vivo que llevará su música, su estética y su visión artística a millones de hogares alrededor del mundo.

La producción, que mezcla concierto, cine y narrativa visual, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2025. Más allá de las giras multitudinarias que han marcado su trayectoria, Karol G apuesta esta vez por un formato que busca reunir a las familias frente al televisor, evocando las noches de grandes estrenos que marcaron generaciones.

¿Cuándo y dónde se estrenará?

El especial se emitirá el domingo 7 de diciembre de 2025, con transmisión simultánea en diversos países. En Colombia, los seguidores podrán verlo a las 5:00 p.m. a través del Canal RCN, señal que habilitará la experiencia en vivo para el público nacional. La magnitud del lanzamiento evidencia el alcance de la artista, quien una vez más demuestra su poder de convocatoria en la televisión abierta internacional.

La distribución del evento incluye a Estados Unidos y Puerto Rico mediante Univision; a México y Centroamérica a través de Las Estrellas; a Ecuador mediante Teleamazonas; a Perú por América TV; a Bolivia por Red Uno; a Chile mediante Chilevisión; y a Argentina a través de Telefe. En España, La Premiere llegará a la pantalla de La 2 (RTVE) a las 11:00 p.m., cerrando una red de emisión que consolida el carácter global del proyecto.

Por ahora, el especial no tendrá transmisión oficial en plataformas de streaming, por lo que la televisión será el canal principal para disfrutar de esta puesta en escena.