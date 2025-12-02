Yeison Jiménez confirmó en Megaland su próxima colaboración con Maluma

El originario de Manzanares, Yeison Jiménez, sigue consolidándose como una de las voces más sólidas, queridas y respetadas del género regional y popular en Colombia. Con una trayectoria cargada de historias, disciplina, récords y una conexión inquebrantable con el público, el artista demuestra una vez más que su ascenso no se detiene. Cada escenario que pisa termina convertido en una celebración: arenas llenas, multitudes cantando sus éxitos y una energía que solo él sabe provocar.

En los últimos días, el cantante hizo parte del cartel oficial de Megaland 2025, uno de los festivales más grandes e influyentes del país. Desde el mismo momento de su anuncio, Jiménez se convirtió en uno de los artistas más esperados de la noche y no era para menos: su presencia prometía un show a la altura de los grandes eventos que han marcado su carrera.

Un Campín que vibró con su música

La ilusión se hizo realidad el 29 de noviembre, cuando Yeison Jiménez salió al escenario del Campín en medio de aplausos, euforia y un público que llevaba semanas esperándolo. Con el carisma que lo caracteriza, abrió su presentación agradeciendo a Dios por acompañarlo en cada paso de este camino que comenzó cuando apenas era un joven soñador.

Su show arrancó con la poderosa interpretación de 'Por qué la Envidia', una canción que refleja ese espíritu de lucha que lo ha llevado a conquistar lugares impensados. Desde ese momento, la noche quedó encendida: coros, luces que acompañaban cada verso y la certeza de que se estaba viviendo una presentación inolvidable.

Pero el artista tenía más para entregar.

