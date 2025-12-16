¿La licencia no remunerada afecta la prima de diciembre 2025?

La licencia no remunerada es una figura laboral que suele generar dudas entre los trabajadores, especialmente cuando se acerca el pago de la prima de servicios de diciembre de 2025. Aunque durante este periodo no se recibe salario, la ley colombiana define con claridad cómo impacta el contrato de trabajo, las prestaciones sociales y la seguridad social.

¿Qué es una licencia no remunerada?

Una licencia no remunerada es un permiso que el empleador otorga al trabajador para ausentarse de sus funciones durante un tiempo determinado sin recibir salario. No es obligatoria por ley, ya que se concede por acuerdo entre las partes, dado que durante ese periodo el trabajador no presta el servicio.

En términos legales, el contrato de trabajo no se termina, pero sí se suspende temporalmente, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.

