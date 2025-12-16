¿Las horas extras se tienen en cuenta para liquidar la prima de diciembre 2025?

Se acerca la fecha límite en la que los empleadores deben pagar la prima de servicios a sus trabajadores. Como explica el Ministerio de Justicia, este pago es una retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene de sus empleados. Esta prestación social equivale a un mes de salario por cada año trabajado o, si el tiempo es menor, al pago proporcional al período laborado.

La prima se liquida en dos cuotas durante el año: la primera debe pagarse antes del 30 de junio y la segunda dentro de los primeros 20 días de diciembre. Durante este último mes, millones de trabajadores reciben la prima de fin de año, un ingreso adicional que busca reforzar la economía de las familias.

La prima de servicios es un derecho laboral consagrado en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Corresponde al pago equivalente a la mitad de un salario mensual y, según la legislación vigente, se calcula como un porcentaje del salario devengado o, en algunos casos, como una suma fija pactada entre trabajador y empleador. No obstante, su liquidación depende de factores como el tipo de empleo: público o privado.

También leer: Novena de Navidad día 1 en Colombia 2025: ¿Cuál es el orden de la novena y sus oraciones?