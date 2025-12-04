La reconocida cantante La Toya Jackson, hermana del legendario Michael Jackson, ha generado una ola de sorpresa y preocupación tras publicar en sus redes sociales una serie de fotografías recientes en las que su figura aparece notablemente delgada. A sus 69 años, la artista mostró un rostro y cuerpo visiblemente delgado, lo que despertó alarmas entre sus seguidores y medios internacionales. Las imágenes fueron acompañadas de un mensaje positivo, pero muchos usuarios interpretaron el cambio como un indicio de problemas de salud.

La Toya Jackson y su cambio físico que no pasó desapercibido

En las imágenes compartidas por La Toya, aparece con pantalones negros ajustados, un top rojo de manga larga y tacones dorados; un atuendo que realza su silueta muy delgada, especialmente visible en su perfil lateral. La publicación iba acompañada de un mensaje positivo deseando “una semana fabulosa” a sus seguidores.

Sin embargo, lo que muchos notaron fue la extrema delgadez: el cuerpo de la artista se ve muy delgado incluso comparado con su ya esbelta figura habitual. La reacción en redes no se hizo esperar: mensajes de preocupación, alertas sobre su salud y solicitudes para que “por favor cuiden” de ella. Al mismo tiempo, otras personas defendieron a La Toya, recordando que siempre ha tenido una contextura delgada y que la pérdida de masa muscular puede ser normal con la edad.

