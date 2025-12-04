La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 avanza y uno de los momentos más esperados está a punto de llegar: el sorteo oficial que definirá los grupos del torneo.

Con una edición histórica en camino, la más grande que se haya disputado, las miradas del mundo del fútbol estarán puestas en un solo lugar. Y, por supuesto, Colombia no será la excepción.

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, un escenario emblemático ubicado en Washington D.C., Estados Unidos.

Allí, representantes de las selecciones clasificadas, figuras invitadas y dirigentes de FIFA participarán en una ceremonia que promete tener un impacto directo en el camino de los equipos mundialistas durante 2026.

¿A qué hora será el sorteo y dónde verlo desde Colombia?

Para los aficionados colombianos, el evento podrá seguirse desde las (11:00 a.m.), un horario accesible que permitirá verlo en vivo sin inconvenientes.

La transmisión estará disponible por varios canales nacionales e internacionales, entre ellos:

Canal RCN

La FM

WIN Sports

APP Canal RCN y APP RCN Radio (www.rcnradio.com)

y El sitio oficial FIFA.com

Canal de YouTube de FIFA, que también habilitará la señal global