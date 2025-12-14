Las 5 películas más buscadas en 2025, raking publicado por Google

El 2025 cerró con un ranking que revela mucho sobre los gustos y obsesiones del público frente a la pantalla. Google publicó su esperado Year in Search 2025, y las cifras dejaron claro que las películas no solo se consumen en cines o plataformas de streaming, sino que también generan una gran curiosidad en internet.

Los internautas buscaron, comentaron y compartieron títulos que dominaron las conversaciones en redes sociales, foros y comunidades de fans.

¿Cuáles fueron las películas más buscadas del año a nivel global?

Según el informe, estas fueron las cinco películas más buscadas del año a nivel global:

Anora – Encabezando la lista, Anora se convirtió en el fenómeno del año. La mezcla de misterio, acción y un guion envolvente atrapó al público desde su estreno. Su popularidad no solo se reflejó en taquilla, sino también en la gran cantidad de búsquedas y contenido generado por los fans, convirtiéndola en la película más comentada del 2025 .

Superman – El icónico Hombre de Acero regresó a la pantalla grande con una nueva entrega que revitalizó la saga de DC. Las búsquedas se dispararon antes y después de su estreno, especialmente por los debates sobre la historia, los efectos especiales y las teorías que los fanáticos compartieron en redes sociales. La nostalgia y el interés por los superhéroes tradicionales hicieron que Superman ocupara el segundo lugar en el ranking.

A Minecraft Movie – La adaptación cinematográfica del famoso videojuego sorprendió a todos. Lo que comenzó como un fenómeno en el mundo gamer se convirtió en una película que captó la atención de grandes y chicos. Los internautas buscaron información sobre la trama, los personajes y el estilo visual, demostrando que las adaptaciones de videojuegos siguen siendo un imán para el público digital.

Thunderbolts – Marvel volvió a marcar la pauta con Thunderbolts. La película se destacó no solo por su acción y efectos especiales, sino por el interés generado por su elenco y la conexión con otras historias del universo cinematográfico. Los fanáticos debatieron teorías, posibles cruces con otros héroes y la relación con la trama general del estudio, lo que aumentó significativamente su presencia en búsquedas online.

Sinners – Cerrando el top 5, Sinners sorprendió al público con una historia dramática y épica que combinó acción, emoción y giros inesperados. Su popularidad en búsquedas reflejó la atención constante de críticos y espectadores, quienes compartieron opiniones y análisis en redes sociales, manteniendo el título vigente durante meses.