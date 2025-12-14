Tren de la Sabana en Navidad 2025: ¿Cuánto vale el pasaje y dónde comprar las boletas? Y más

Con la llegada de la Navidad, muchas familias en Bogotá y la Sabana comienzan a buscar planes distintos para compartir, salir de la rutina y crear recuerdos lejos del ruido de la ciudad.

Entre las opciones que cada año se convierten en tradición, el Tren de la Sabana vuelve a posicionarse como uno de los recorridos más apetecidos de la temporada decembrina, gracias a su mezcla de historia, paisajes y una experiencia que conecta generaciones.

Recorrido del Tren de la Sabana en Navidad 2025

Durante todo el año, el Tren de la Sabana opera con viajes regulares los sábados, domingos y festivos, ofreciendo un recorrido que parte desde Bogotá hacia Zipaquirá, uno de los destinos turísticos más visitados del departamento de Cundinamarca.

Las salidas se realizan desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, ubicado en la carrera 66 con calle 25, a las 8:45 a. m., y desde la Estación Usaquén (avenida carrera 9 #110-08) a las 9:15 a. m.

La llegada a Zipaquirá está prevista sobre las 10:45 a. m., tiempo suficiente para que los viajeros recorran el municipio, disfruten de su oferta gastronómica, caminen por el centro histórico o visiten atractivos como la Catedral de Sal.

El regreso inicia a las 3:15 p. m. desde Zipaquirá, con llegada a Usaquén hacia las 4:45 p. m. y al punto de partida en Gran Estación alrededor de las 5:15 p. m. En total, el viaje de ida y vuelta tiene una duración aproximada de 8 horas y 30 minutos.