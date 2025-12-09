Como cada año, los emblemáticos y esperados Globos de Oro llegaron para reconocer lo mejor del contenido audiovisual en el mundo.

El pasado lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) reveló la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026, generando cientos de comentarios y varias sorpresas que pocos anticipaban.

El anuncio marca el inicio oficial de la temporada de premios y, como suele ocurrir, dejó alegrías, polémicas y expectativas en la audiencia que sigue de cerca la industria del cine y la televisión.

¿Cuáles fueron las novedades de esta edición?

Una de las mayores novedades es el desempeño sobresaliente de One Battle After Another, que este año lidera con nueve nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la noche. Tanto críticos como seguidores celebraron su presencia dominante, especialmente en categorías principales donde compite con producciones de gran peso internacional.

Las nominaciones también reflejaron la diversidad narrativa del cine contemporáneo, mezclando grandes producciones con películas independientes que han logrado conquistar festivales y audiencias.

Lea también: Momento viral: una fan jala el cabello de Shakira durante su show en Uruguay