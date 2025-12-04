La historia que hace apenas unos días conmovió al continente suma hoy un nuevo capítulo. Cliver Huamán, el adolescente peruano que narró la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro en Lima, alcanzó este martes un hitologro que parecía tan lejano como inevitable, debutó como narrador en la televisión nacional.

Conocido en redes como Pol Deportes, el joven de 15 años fue invitado por el canal L1 MAX para participar en la transmisión del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Su aparición ocurrió al inicio del segundo tiempo, cuando el locutor principal le cedió el micrófono mientras el estadio aplaudía su presencia. En cuestión de segundos, la voz que había nacido en las alturas volvió a vibrar, esta vez en una cabina profesional y frente a miles de televidentes.

En esos minutos al aire, Cliver narró varias jugadas del encuentro con la misma emoción que lo hizo viral días atrás. Agradeció entre pausas la oportunidad y, fiel a sus raíces, envió un mensaje en quechua dedicado a su comunidad en Andahuaylas, el lugar donde nació su sueño.

El recibimiento en el estadio no fue menor. Apenas su nombre se mencionó, los asistentes no pararon de aplaudirlo. Era el reconocimiento a una historia que se había vuelto un símbolo de perseverancia: la del joven que, sin credenciales ni recursos, narró la final continental desde un cerro pedregoso y helado, decidido a no dejar morir su ilusión.