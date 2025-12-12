La magia del cine no deja de sorprender y, en ocasiones, mirar al pasado también es una manera de volver a emocionarse. En medio de un año marcado por secuelas, relanzamientos y apuestas nostálgicas, uno de los títulos más queridos de la animación volverá a la pantalla grande.

Madagascar, la icónica película de DreamWorks Animation, será reestrenada en 2026 como parte de la celebración por su 20.º aniversario, un evento que promete conquistar tanto a quienes crecieron con Alex, Marty, Melman y Gloria como a quienes la verán por primera vez en cines.

El estudio confirmó que la reposición comenzará el 16 de enero de 2026, fecha en la que miles de salas en diferentes países abrirán nuevamente sus puertas para recibir este clásico familiar que marcó a varias generaciones desde su estreno original en 2005.

Aunque el anuncio se hizo a nivel internacional, la expectativa en Colombia ya es alta, especialmente porque este tipo de celebraciones cinematográficas suele incluir al país dentro de su circuito.

¿Por qué vuelve Madagascar?

El regreso de la película no es casualidad. DreamWorks tomó la decisión de relanzarla en salas como un homenaje a dos décadas de risas, momentos memorables y una historia que se consolidó como uno de los referentes animados más fuertes de los años 2000.

La idea, según el estudio, es permitir que nuevas audiencias vivan la experiencia completa de verla en pantalla grande mientras los fans que la siguieron desde el principio puedan revivir la emoción original.

Desde su debut, Madagascar se convirtió en un fenómeno cultural. La química entre sus protagonistas, el león Alex, la cebra Marty, la jirafa Melman y la hipopótamo Gloria, sumada a su humor ligero y una narrativa llena de aventuras, la llevaron a posicionarse como una de las películas más taquilleras de su época.

En Colombia, la franquicia tuvo una acogida destacada y llegó a convertirse en una de las favoritas del público infantil y familiar, algo que explica por qué su reestreno genera tanta expectativa.

El estudio también busca aprovechar el furor por la nostalgia que ha tomado fuerza en los últimos años, con el regreso a cines de grandes títulos animados como Shrek 2 o Toy Story.