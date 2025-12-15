Marilyn Patiño es la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue calentando motores y sumando nombres que no pasan desapercibidos. En la mañana del 15 de diciembre el jefe lanzo uno de los bombazos más esperados por el público, confirmó la entrada directa de Marilyn Patiño, una mujer multifacética con una carrera sólida en el entretenimiento y una historia personal marcada por retos, reinvención y fortaleza.

Actriz, modelo, presentadora, locutora, cantante y creadora de contenido, Marilyn llega al reality dispuesta a mostrarse sin filtros y a dejar huella dentro de la casa más famosa de Colombia.

