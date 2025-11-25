Este 25 de noviembre llega una de las noches más esperadas por los amantes de la cocina en Colombia: la gran final de la décima temporada de MasterChef Celebrity. Antes de conocer a la nueva ganadora, vale la pena recordar quiénes han conquistado este codiciado título en ediciones anteriores.

Tras varias semanas de retos, eliminaciones sorpresivas, competitividad y presentaciones de platos que despertaron todo tipo de emociones, hoy el reality culinario más famoso del país premiará a una nueva celebridad como la mejor cocinera del país.

En esta ocasión, las finalistas deberán demostrar su dominio técnico y creatividad preparando un menú completo de tres tiempos capaz de impresionar al jurado.

Sin embargo, esta décima temporada nos reafirmó que llegar a este punto de la competencia no es cuestión de suerte: las y los ganadores de las ediciones anteriores se han destacado por su evolución, disciplina y capacidad para sacar adelante sus presentaciones en medio de los momentos más tensos.

Recordemos quienes han tenido la oportunidad de llevarse el título de MasterChef en las nueve temporadas previas del programa.

Lea también: Lo que debe saber antes de ver la final de MasterChef 2025