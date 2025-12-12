Inauguran gigantesca estatua de Lionel Messi en La India

Lionel Messi, uno de los futbolistas más famosos de todos los tiempos, está en la mira de los aficionados de la otra punta del mundo: la India. En Calcuta se ha levantado una impresionante estatua de más de 20 metros en su honor, considerada una de las esculturas más altas del mundo dedicadas al astro argentino, su inauguración coincide con su visita al país asiático. El monumento no solo es un tributo visual, sino también un símbolo del cariño y la admiración que millones de fanáticos de India sienten por Messi.

