Los romances y compromisos en el gran mundo del espectáculo siempre terminan convirtiéndose en tema de conversación para cientos de fanáticos.

Y entre los rostros que siguen marcando historia está el de Miley Cyrus, una artista que ha pasado por todo tipo de momentos en su carrera, unos brillantes y otros no tanto, pero que aun así continúa consolidándose con fuerza en la industria.

Recientemente, la cantante volvió a acaparar titulares tras aparecer en una alfombra roja luciendo un anillo que muchos consideran la prueba definitiva de su posible compromiso con el músico Maxx Morando.

La artista, quien ha mantenido una relación estable y discreta durante los últimos cuatro años, sorprendió a los asistentes del estreno de Avatar: Fire and Ash al mostrar una joya que de inmediato encendió las alarmas entre fanáticos y medios internacionales.

La pieza, un diamante cushion-cut montado en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates, fue diseñada especialmente para ella por la firma Jacquie Aiche.

¿Cuánto valdría el lujoso anillo?

Expertos en joyería señalan que el anillo podría estar valorado entre US$150.000 y US$450.000, dependiendo de la pureza y el origen del diamante, lo que refuerza la idea de que se trata de un anillo de compromiso.

Su estilo moderno y elegante encaja con la imagen que Miley ha construido en los últimos años: una mezcla de fuerza, renovación y autenticidad.