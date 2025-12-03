El amor en el mundo de la farándula siempre termina brillando más que cualquier foco, y no es para menos.

Las nuevas parejas del entretenimiento generan expectativas y, cuando menos se piensa, se convierten en protagonistas del día. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la confirmación del romance entre Nicole Rivera, más conocida como La Suprema, y el futbolista, Brahian Palacios.

Aunque desde hace días las sospechas estaban sobre la mesa, miradas cómplices, coincidencias en redes y mensajes que parecían decir más de lo que mostraban, fue una publicación la que terminó cerrando cualquier duda: diez fotos que cuentan una historia sin necesidad de palabras. Sonrientes, recostados, mirando al cielo… en todas se ve esa energía de dos personas que parecen estar viviendo su mejor momento.

Pero mientras muchos reconocen su nombre y su vida como creadora digital, poco se sabe sobre él más allá de su faceta futbolística. Y esta noticia también sirvió para que muchos se preguntaran: ¿quién es realmente Brahian Palacios?

Un jugador que crece a pasos firmes

A sus 24 años, Brahian Palacios se ha consolidado como uno de los talentos colombianos con mayor proyección internacional. Formado en Atlético Nacional, debutó en 2021 y fue parte de varios títulos locales antes de dar el salto al exterior. En 2024 fichó por Atlético Mineiro de Brasil en una transferencia cercana a los tres millones de dólares, y allí sumó minutos, goles y dos Campeonatos Mineiros.

En 2025 fue cedido al Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos para recuperar continuidad, mostrando una rápida adaptación a la liga de Medio Oriente. También ha integrado la Selección Colombia Sub-23, con participación en los Juegos Panamericanos 2023 y el Preolímpico 2024.