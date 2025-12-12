La industria musical en Colombia está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte del artista caleño Casiano, una de las voces emergentes del trap urbano. La noticia fue difundida inicialmente por el cantante Pirlo, quien escribió en Instagram:

“Descansa en paz, loco… Está difícil creerlo”, mensaje que rápidamente encendió la tristeza entre seguidores y colegas del género.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial sobre la causa de su fallecimiento. Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que el artista habría sido baleado la noche del 10 de diciembre en el barrio El Lido, en Cali.

La incertidumbre ha crecido en redes, donde múltiples usuarios preguntan por los detalles del caso, pero la familia no se ha pronunciado.

Pirlo, quien fue la primera voz en confirmar la noticia, expresó el dolor de la comunidad urbana:

“A pesar de las diferencias y las peleas, siempre estuvimos en el mismo hogar… Que Dios te tenga en su gloria. Dejaste a la gente maluca”, expresó en redes sociales.

