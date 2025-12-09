La música iberoamericana amaneció de luto este 9 de diciembre con la noticia del fallecimiento de Jorge Martínez, el histórico líder de la banda española Ilegales y una de las figuras más influyentes del rock en español.

El artista murió a los 70 años tras una lucha de varios meses contra un cáncer de páncreas, diagnóstico que él mismo había hecho público en septiembre y que obligó a cancelar la gira que la banda tenía en marcha.

Martínez permanecía internado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en España, donde recibió atención durante las últimas semanas. Allí, acompañado por sus seres queridos y bajo un silencio que contrastaba con décadas de distorsión y guitarras encendidas, libró su última batalla.

La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, un mensaje breve pero profundamente emocional que rápidamente fue replicado por miles de seguidores en todo el mundo:

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros (...)”, se lee en el post.

