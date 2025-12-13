Murió Peter Greene, recordado actor de La Máscara y Pulp Fiction: ¿Qué se sabe?

El actor estadounidense Peter Greene, reconocido por interpretar a algunos de los villanos más recordados del cine de los años 90, murió a los 60 años en la ciudad de Nueva York, según confirmaron su representante y autoridades locales.

El intérprete fue hallado sin vida en su apartamento del Lower East Side, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por música que sonaba de manera constante durante varias horas.

De acuerdo con la información preliminar, no se encontraron signos de violencia en el lugar y las autoridades descartaron, en principio, la intervención de terceros. La causa oficial de la muerte quedó en manos del médico forense, que adelantó los exámenes correspondientes.

Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Peter Greene se convirtió en un actor de culto gracias a su fuerte presencia en pantalla y a su capacidad para dar vida a personajes intensos, oscuros y perturbadores.

Su nombre quedó grabado en la memoria del público por su papel como Dorian Tyrell, el villano principal de La Máscara (1994), la exitosa película protagonizada por Jim Carrey.

Ese mismo año, también impactó con su interpretación de Zed en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, en una de las escenas más recordadas y controversiales del filme.