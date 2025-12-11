La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo, marcada en Colombia por luces, regalos, reuniones familiares y pesebres. Sin embargo, su origen histórico y cultural es más complejo de lo que muchos creen.

El origen de la fecha

No hay evidencia clara en el Nuevo Testamento sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Algunos historiadores sugieren que pudo ocurrir en primavera u otoño, basándose en la actividad de los pastores con sus rebaños. Aun así, el 25 de diciembre se adoptó como la fecha oficial en el año 221 d.C., difundida por Sextus Julius Africanus.

Raíces paganas: la Saturnalia y el solsticio

Antes de la cristianización, los romanos celebraban la Saturnalia, un festival en honor a Saturno, dios del sol, la agricultura y el fuego. La festividad coincidía con el solsticio de invierno, marcando el regreso de los días más largos y el renacimiento de la luz. Durante esta celebración se realizaban banquetes, rituales y el intercambio de regalos. Los primeros cristianos adoptaron la fecha del 25 de diciembre para reemplazar estas festividades paganas con el nacimiento de Jesús, adaptando tradiciones sin eliminar su esencia cultural.

